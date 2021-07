कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून तकरीबन देश के हर कोने में पहुंच चुका है। मानसून उत्तर की ओर लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा वातावरण में पूर्व-पश्चिम मेंं मानसून कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में अगले दो दिनों के दौरान भारी बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं।

The axis of Monsoon Trough at mean sea level passes through south of normal position along Amreli, Surat, Buldana, Adilabad, Jagdalpur, Vishakhapatnam and thence east­southeastwards to Eastcentral Bay of Bengal and extends upto 1.5 km above mean sea level. pic.twitter.com/EgGQyvAmmy