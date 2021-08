कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून का पश्चिमी छोर हिमालय के निचले इलाकों की ओर स्थित है। अगले 24 घंटों के दौरान यह धीरे-धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने लगेगा। मानसून का पूर्वी किनारा अपनी सामान्य स्थिति में बना हुआ है तथा यह लखनऊ, डाल्टेनगंज, जमशेदपुर, कोंटई तथा बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रहा है। अगले पांच दिनों तक यह अपनी सामान्य स्थिति में बना रहेगा।

भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है। अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनता नजर आ रहा है। मौसम के बदल के हालात की वजह से ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा, कोंकण तथा मध्य प्रदेश में बरसात जारी रहेगी। इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी बारिश बारिश के आसार है।

The western end of the monsoon trough at mean sea level runs along the foothills of Himalayas. It is very likely to shift gradually southwards from 28th August. pic.twitter.com/3ZvJ1bkbHR