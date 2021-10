कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि पश्चमी राजस्थान तथा उससे लगे गुजरात के इलाके से मानसून लौटना शुरू हो चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून लौटते हुए इस समय बीकानेर, जोधपुर, जलोर तथा भुज से हो कर गुजर रहा है। मानसून के लौटने के लिए लगातार अनुकूल माहौल बना हुआ है।

In view of the establishment of an anti-cyclonic circulation in the lower tropospheric levels over western parts of northwest India and substantial reduction in moisture content & rainfall, the withdrawal of southwest monsoon has commenced today against normal date of 17 Sep pic.twitter.com/X32hNHBECe