कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश तथा आसपास के इलाकों में लो प्रेशर बना हुआ है। अगले दो दिनों में इसके पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के आसार हैं। इसके बाद लो प्रेशर की वजह से चल रही तेज हवाओं की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो जाएगी। गुजरात तथा आसपास के इलाकों में चक्रवातीय हलचल है।

Current Nowcast at 1630 IST today.

Fairly widespread to widespread rainfall with isolated heavy to very heavy falls very likely over Gujarat State, West Madhya Pradesh , East UP and East Rajasthan during 15th-17th; over East MP, Gangetic West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand on 15th and reduction thereafter.