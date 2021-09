कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रवातीय हलचल की वजह से छत्तीसगढ़ तथा आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। अगले 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश तथा आसपास के इलाके में भी लो प्रेशर बनता नजर आ रहा है। गुजरात में भी चक्रवातीय हलचल नजर आ रही है।

Depression over north Chhattisgarh & adjoining East Madhya Pradesh located about 90 km south-southwest of Ambikapur (Chhattisgarh) . To weaken into a Well Marked Low Pressure area during the next 12 hours and continue to move across Madhya Pradesh during the next 48 hours. pic.twitter.com/zw5SowBLbK

Fairly widespread to widespread rainfall over Chhattisgarh, Gangetic West Bengal and Interior Odisha with isolated heavy to very heavy falls on 14th and reduction in intensity thereafter. Isolated extremely heavy falls are also very likely over Chhattisgarh on 14th September. pic.twitter.com/N0ACAnJZZi