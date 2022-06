कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून अरब सागर और गुजरात के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून का उत्तरी छोर वर्तमान में देसा, रतलाम, शिवपुरी, रीवा तथा चुर्क से होकर गुजर रहा है। अगले तीन से चार दिनों में मानसून के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के बचे हिस्सों तक पहुंचने के लिए अनुकूल वातावरण बना हुआ है।

Southwest Monsoon has further advanced into most parts of Arabian Sea & most parts of Gujarat state today, the 27th June, 2022. The Northern Limit of Monsoon (NLM) now passes through Lat. 24°N/ Long. 60°E, Lat. 24°N/ Long. 65°E, Deesa, Ratlam, Shivpuri, Rewa, Churk, 27.0°N/84°E. pic.twitter.com/1aGmbn79zD

♦ Due to east-west trough over north India and moist winds from BoB & Arabian Sea over northern parts of the country in lower tropospheric levels:

o Isolated heavy rainf over West Rajasthan on 01st July; over Uttarakhand on 30th; over East Rajasthan on 27th & 28th; ...1/9 pic.twitter.com/ulGr3P2yip