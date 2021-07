कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी बुधवार को 40 साल के हो गए। विश्व कप 2011 और टी 20 विश्व कप 2007 के विजेता कप्तान के लिए दुनिया भर से शुभकामनाएं आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने धोनी को एक वीडियो के साथ बर्थडे विश किया जिसमें उनकी कप्तानी के कुछ बेहतरीन क्षण और प्रदर्शन को दिखाया गया है।

धोनी के साथ रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने लिखा, 'आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आप मेरे लिए एक दोस्त, भाई और एक गुरु रहे हैं, जिसे कोई भी कभी भी मांग सकता है। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें ! एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी और एक महान कप्तान होने के लिए धन्यवाद।#जन्मदिन मुबारक हो धोनी।'

मौजूदा भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एक शानदार तस्वीर शेयर कर अपने पूर्व कप्तान को जन्मदिन की बधाई दी। विराट ने धोनी के साथ गले लगते हुए एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि, 'हैप्पी बर्थडे कप्तान।'

मोहम्मद कैफ लिखते हैं, 'दादा ने हम युवाओं को सिखाया कि कैसे जीतना है और धोनी ने इसे अपनी आदत बना ली। विभिन्न युगों के दो महान नेताओं का जन्म एक दिन के अंतराल में हुआ। भारतीय क्रिकेट को आकार देने वाले पुरुषों को जन्मदिन की बधाई।'

भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने लिखा, 'यह एक ऐसा एहसास है जो हमेशा आपके आसपास रहेगा जब आप होंगे। लीजेंड को सलाम। जन्मदिन मुबारक हो माही भाई।'

हार्दिक पांड्या ने लिखा, 'आपके लिए हमेशा प्यार और मेरे सबसे बड़े दोस्त को, जन्मदिन मुबारक हो माही भाई।'

तेज गेंदबाज उमेश यादव लिखते हैं, 'सबसे महान में से एक को जन्मदिन मुबारक हो, कई लोगों के लिए प्रेरणा।'

श्रेयस अय्यर ने भी धोनी के साथ एक तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।