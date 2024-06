कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Nagarjuna Apologises to Specially Abled Fan: साउथ सुपरस्टार नागार्जुन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। जिसमें वो एयरपोर्ट से गुजर रहे हैं और उनका एक दिव्यांग फैन उनसे मिलने की कोशिश करता है। इसी बीच एक्टर का बॉडीगार्ड उस फैन को धक्का दे देता है और फैन पीछे हट जाता है। नागार्जुन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसे देखकर फैंस एक्टर की आलोचना कर रहे थे, कि उन्होंने तुरंत रिएक्ट करते हुए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया।

फैन से मिलकर मांगी माफी

इसी बीच अब एक्टर नागार्जुन ने अपने उसी फैंस से मिलकर माफी मांगी है। वहीं उससे मुलाकात करते हुए फोटो भी क्लिक करवाई है। दरअसल, बुधवार को मुंबई एयरपोर्ट के बाहर निकलते समय वहीं फैन फिर मिल गया। जिसके बाद नागार्जुन ने उससे बातचीत की, यो वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत रहा है। वहीं जब फैन ने एक्टर से माफी मांगनी चाही तो नागार्जुन ने कहा कि, 'अरे सॉरी मत फील करे। वो तुम्हारी नहीं हमारी गलती थी।' नागार्जुन के ऐसा करने से उनके फैंस काफी खुश हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर भी मांगी थी माफी

फैन को धक्का मारने वाले वीडियो को देखने के बाद फैंस का गुस्सा फूट पड़ा था। जिसके तुरंत बाद ही एक्टर ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर माफी मांगी थी। उन्होंने लिखा कि, "ये अभी मेरी जानकारी में आया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इस जेंटलमैन से माफी मांगता हूं और आवश्यक सावधानी बरतूंगा कि भविष्य में ऐसा न हो।"

This just came to my notice … this shouldn&यt have happened!!

I apologise to the gentleman 🙏and will take necessary precautions that it will not happen in the future !! https://t.co/d8bsIgxfI8