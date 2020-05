नई दिल्ली (पीटीआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, उनकी जयंती पर, मैं साहसी वीर सावरकर को नमन करता हूं। हम उनकी बहादुरी के लिए उन्हें याद करते हैं, जिन्होंने कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और सामाजिक सुधार पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मई 2018 के अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम की एक क्लिप भी साझा की जिसमें उन्होंने सावरकर का उल्लेख किया था।

On his Jayanti, I bow to the courageous Veer Savarkar. We remember him for his bravery, motivating several others to join the freedom struggle and emphasis on social reform. pic.twitter.com/o83mXmgp1S