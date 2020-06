नई दिल्ली (पीटीआई / एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिग्गज फिल्म निर्माता बासु चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कामों ने लोगों के दिलों को छुआ है। 93 वर्षीय बासु चटर्जी को रजनीगंधा और चितचोर जैसी फिल्मों के साथ सिनेमा के सौफल ब्रांड के रूप में जाना जाता है। वह काफी दिनों से स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित थे। पीएम मोदी ने लिखा, बासु चटर्जी के निधन की खबर से दुखी हूं। उनका काम शानदार और संवेदनशील था। उनके काम ने लोगों को दिलों को छुआ। उन्होंने लोगों के संघर्ष को पर्दे पर साधारण और जटिल भावनाओं के साथ दिखाया। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। '

Sad to hear of the demise of Shri Basu Chatterjee. His works are brilliant and sensitive. It touched people's hearts and represented the simple and complex emotions, as well as struggles of people. Condolences to his family and innumerable fans. Om Shanti.