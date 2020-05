लाउसेन (पीटीआई)। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा का अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के प्रमुख के रूप में कार्यकाल अगले साल मई तक बढ़ा दिया गया है। क्योंकि सीओवीआईडी ​​-19 महामारी के कारण इसका वार्षिक सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस (सम्मेलन) को स्थगित करने का निर्णय, जो पहले 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में शुरू होने वाला था, शुक्रवार को एफआईएच कार्यकारी बोर्ड की एक ऑनलाइन बैठक में लिया गया था।

मौजूदा संकट को देखते हुए लिया गया फैसला

बत्रा ने कहा, "हम अपने से आगे के कई टूर्नामेंट और प्रतियोगिताओं का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें हम सभी राष्ट्रीय संघों के साथ पूर्ण समर्पण और जुनून के साथ काम करेंगे।" एफआईएच ने एक बयान में कहा कि स्थगित कांग्रेस की सही तारीख की जल्द से जल्द पुष्टि की जाएगी। यह निर्णय, वैश्विक COVID-19 महामारी के बाद की मौजूदा अनिश्चितताओं के कारण किया गया है।

Meeting today via online conference, the FIH's Executive Board (EB) has decided to postpone the 47th FIH Congress, initially planned on 28 October-1 November 2020 in New Delhi, to May 2021. The exact date will be confirmed as soon as possible.#FIHCongress