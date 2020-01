कानपुर। Subhash Chandra Bose Jayanti 2020 राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।राष्ट्पति रामनाथ काेविंद ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयन्ती पर उन्हें मेरा नमन। वे हमारे सबसे लोकप्रिय राष्ट्रनायकों और स्वतंत्रता संग्राम के महानतम सेनानियों में से हैं। उनके कहने पर, लाखों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और अपना सब कुछ बलिदान किया। उनकी वीरता और देशभक्ति हमें प्रेरणा देती रहेगी।

Tributes to Netaji Subhas Chandra Bose on his birth anniversary. He remains one of our most beloved national heroes and an icon of India's freedom struggle. At his word, millions of Indians joined the freedom movement and gave their all. His courage and patriotism inspire us.