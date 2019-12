नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चारों दोषी अपने बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एक दोषी पवन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि 2012 में जब अपराध हुआ तब वह नाबालिग था। उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत ट्रीट किया जाना चाहिए। उसकी याचिका पर आज गुरुवार को सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

Delhi High Court has adjourned hearing for 24th January, 2020 as convict Pawan Kumar Gupta's lawyer Advocate AP Singh has sought time to file fresh documents in the matter. https://t.co/p31zmIP5ki



सुप्रीम काेर्ट ने अक्षय की याचिका खारिज की

वहीं कल बुधवार को सु्रपीम कोर्ट में जस्टिस आर बनुमथी, अशोक भूषण और एसए बोपन्ना की बेंच ने एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। दोषी अक्षय ने उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले की समीक्षा की मांग की थी। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि कि दया याचिका खारिज होने के बाद ही डेथ वारंट जारी होगा। पटियाला कोर्ट में इस पर 7 जनवरी को सुनवाई की जाएगी।

Delhi High Court to hear shortly the plea of Pawan Kumar Gupta, one of the convicts in Nirbhaya case, who has moved the court claiming that he was a juvenile at the time of the offence in 2012 and should be treated under the Juvenile Justice Act. pic.twitter.com/x7jGk1AV7T