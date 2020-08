भुवनेश्वर (एएनआई)। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में सितंबर में आयोजित होने जा रहे JEE और NEET (UG) के एग्जाम को लेकर कई राज्य विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दाैरान उनसे कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए NEET और JEE की परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया और यह भी कहा कि हमारे राज्य के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। इसलिए एक छात्र को परीक्षा में बैठने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

Odisha CM Naveen Patnaik spoke to Prime Minister Narendra Modi over the telephone today and requested him for postponement of NEET and JEE exams, in view of COVID19 situation and also because many parts of the state are in the grip of flood: CMO, Odisha. (File pics) pic.twitter.com/JXFWFv4p6t