कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। बाॅलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की याद आज सभी को आ रही है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसे देख हर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए। वह कलाकार आज हमारे बीच भले न हो मगर उसकी यादें हमेशा ताजा रहेगी। सुशांत की 35वीं बर्थ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता अपने भाई को याद कर भावुक हुई। श्वेता ने सुशांत की कुछ अनदेखी तस्वीरें अपने टि्वटर पर शेयर की जिसमें सुशांत को हंसता-चहकता हुआ देखा जा सकता है मगर ये तस्वीरें अब सिर्फ यादें रह गई।

Love you Bhai ❤️❤️❤️ You are part of me and will always remain so... #SushantDay pic.twitter.com/nDU8Zkeipp

सुशांत की अनदेखी तस्वीरें की शेयर

तस्वीरों को शेयर करते हुए बहन श्वेता ने लिखा, 'लव यू भाई, आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हमेशा रहोगे।' तस्वीरों में एक समारोह में सुशांत अपने परिवार के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें उन्हें उनकी भतीजी और भतीजे के साथ-साथ दिवंगत अभिनेता के बचपन की तस्वीर की याद दिलाती हैं।

I am happy to announce that on 35th Birthday of Bhai, a step has been taken towards fulfilling one of his dreams. The Sushant Singh Rajput Memorial Fund of $35,000 has been set up in UC Berkeley. #SushantDay pic.twitter.com/nW3Rm6JERR