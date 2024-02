नई दिल्ली (एएनआई): मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोमवार को दिग्गज कांग्रेसी नेता कमल नाथ और उनके बेटे नकुल नाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्‍होंने इन खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा कि उन्होंने (कमलनाथ) कभी नहीं कहा कि वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वह एक वरिष्ठ नेता, पूर्व सीएम और पार्टी के लिए एक परिसंपत्ति हैं। सभी विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने (नाथ) भी कई बार कहा है कि वह इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की तरह हैं। वह इसे समझते हैं और बहुत गंभीर व्यक्तित्व हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी उन चीजों (अफवाहों) को स्वीकार किया है जो हैं मीडिया में चल रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि नाथ को अफवाहों का खंडन करना चाहिए था, तो कांग्रेस नेता ने कहा कि नाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा और अन्य ने रिपोर्टों का खंडन किया है तो यह स्वाभाविक है कि नाथ ने भी रिपोर्टों का खंडन किया है।

एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कमलनाथ के पार्टी बदलने की बात को नकारा

इस बीच, जब उनसे पूछा गया कि क्या नकुल नाथ बीजेपी में जा सकते हैं, तो एलओपी सिंघार ने कहा कि नकुल नाथ राज्य के एकमात्र (कांग्रेस) सांसद हैं। वह एक जिम्मेदार परिवार से आते हैं और वह गंभीरता को समझते हैं। इसलिए पार्टी बदलने की बात में कोई सच्‍चाई नहीं है। इससे पहले रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी उन अटकलों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि नाथ अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहेंगे। जीतू पटवारी बोले कि कमलनाथ के भाजपा में जाने की अफवाहें इस बात का उदाहरण हैं कि मीडिया का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। यह कमल नाथ के खिलाफ रची गई साजिश थी। मैंने उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि ये सभी बातें सिर्फ अफवाहें हैं, और वह एक कांग्रेसी व्यक्ति हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे।

