मुंबई (एएनआई)। मुंबई में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के करीब अंधेरी गुंदावली बस स्टॉप पर एक तेज रफ्तार क्रेन अनियंत्रित होकर मेट्रो के पिलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोर थी कि क्रेन दो हिस्सों में बंट गई है। ऐसे में बस स्टॉप पर खड़ी एक महिला क्रेन के पिछले पहिए के नीचे दब गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पास में माैजूद दो और लोग भी घायल हो गए और उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Mumbai: One dead & two injured as a crane lost control & collided with Metro pillar at Andheri Gundavali bus stop near Western Express Highway



A woman standing at the bus stop got trapped under the rear wheels of crane & died on the spot while 2 others were rushed to hospital pic.twitter.com/ZDZamfkReb