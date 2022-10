नई दिल्ली (पीटीआई)। भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार को अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें सुबह से बधाइयां व शुभकामनाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि वह देश की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के गृह मंत्री के रूप में वह हमारे देश की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। वह महत्वपूर्ण सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वह हमारे राष्ट्र की सेवा में एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई अन्य नेताओं ने भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई दी।

Birthday greetings to Shri @AmitShah Ji. As India&यs Home Minister he is making numerous efforts for our nation&यs progress. He is also doing commendable work in reforming the important cooperatives sector. May he lead a long and healthy life in service of our nation.