नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने उनके लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए ट्वीट किया कि वह एक अनुभवी नेता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है। वह महत्वपूर्ण रसायनों और उर्वरक क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने में सबसे आगे है। केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा जी को उनके जन्मदिन पर बधाई।

Greetings to Union Minister Shri @DVSadanandGowda Ji on his birthday. He is an experienced leader who has worked to strengthen our Party at the grassroots. He&यs at the forefront of ensuring growth of the important chemicals and fertilisers sectors. Praying for his long life.