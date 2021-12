नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे से पहले बुधवार को कानपुर के आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के छात्रों और पूर्व छात्रों से सुझाव आमंत्रित किए क्योंकि इस दाैरान वह आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण के लिए विचारों को साझा करने के लिए आईआईटी-कानपुर, अन्य आईआईटी और आईआईटी के पूर्व छात्रों से आह्वान करते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, "मैं इस महीने की 28 तारीख को आईआईटी कानपुर में दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। यह एक उत्कृष्ट संस्थान है, जिसने विज्ञान और नवाचार की दिशा में अग्रणी योगदान दिया है। मैं सभी को सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं।"

I look forward to being at @IITKanpur on the 28th of this month to address the convocation ceremony. This is a vibrant institution, which has made pioneering contributions towards science and innovation.



I invite everyone to share suggestions. https://t.co/obpVCb0NGb