नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाद में यूनाइटेड नेशन इकाेनाॅमिक्स एंड सोशल कांउसिल को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए दी है। ट्वीट के मुताबिक पीएम नरेंद्र माेदी आज शाम 8:30 बजे ECOSOC के हाई लेवल सेगमेंट को संबोधित करेंगे। 16 जुलाई को विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा था कि प्रधान मंत्री नॉर्वे के प्रधान मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ वैलिडिक्टरी सेशन में बोलेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल का होने के उपलक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय कोविड 19 के बाद बहुपक्षीयता है।

At 8:30 this evening, I would be addressing the High-Level Segment of ECOSOC. Would be speaking on various issues including this year&यs theme of multilateralism after COVID-19, at a time when we mark 75 years of the @UN. https://t.co/oOOszU1LOb