नर्मदा (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को गुजरात के एकता नगर में मिशन लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक इस माैके पर पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जिसने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफी पहले कदम उठाने शुरू किए थे। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन को लेकर ऐसी धारणा बनाई है जैसे वह नीति से जुड़ा मामला है।

Gujarat | PM Modi and UN Secretary-General Antonio Guterres launch 'Mission LiFE' at Statue of Unity in Ekta Nagar. EAM S Jaishankar & CM Bhupendra Patel also present at the event pic.twitter.com/J0A9lVBpAA October 20, 2022

Gujarat | A perception was created that climate change is merely a policy-related issue & that either govts or international institutions will take steps regarding it. But now, people are feeling the effects of climate change: PM Modi at the launch of 'Mission LiFE' in Kevadia pic.twitter.com/lK2U9yMOn7 October 20, 2022

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि मिशन LiFE P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी 'प्रो प्लेनेट पीपल'। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ या खिलाफ है। हालांकि मिशन LiFE 'प्रो प्लेनेट पीपल' के तहत जोड़ता है और विचार से समाहित कर एक कर देता है

Developed countries must follow through on their commitments to provide meaningful financial& technological support to countries like India throughout this transition.We need to unleash a renewables revolution & look forward to working with India on this: UN Secy General Guterres — ANI (@ANI) October 20, 2022

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं। यह बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को सिर्फ नीति के भरोसे नहीं छोड़ सकते। लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी इस धरती के लिए जिम्मेदारी है।

National News inextlive from India News Desk

गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 'मिशन लाइफ' के वैश्विक लॉन्च पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि व्यक्ति और समुदाय हमारे ग्रह और हमारे सामूहिक भविष्य की रक्षा के समाधान का हिस्सा हो सकते हैं और होना चाहिए। वहीं इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राज्य के मुख्मयंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे।