नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पारसी नव वर्ष-नवरोज के अवसर पर सभी को बधाई दी और सभी के लिए खुशी और स्वास्थ्य की कामना की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा, "इस नवरोज हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला वर्ष सभी के जीवन में खुशी और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। सभी आकांक्षाएं पूरी हों और चारों ओर समृद्धि हो। नवरोज मुबारक!"

