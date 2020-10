नई दिल्ली (पीटीआई)। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की शनिवार की हाथरस यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों की तैनाती के कारण दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे (डीएनडी) पर भारी ट्रैफिक जाम है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। जनता को स्थिति से अवगत कराने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने टि्वटर का सहारा लिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया DND फ्लाईवे पर ट्रैफिक भारी है। नोएडा जाने वालों को अक्षरधाम से नोएडा पहुंचने की सलाह दी जाती है।

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra reach Delhi-Noida flyway. They are en route to #Hathras in Uttar Pradesh to meet the family of the alleged gangrape victim. pic.twitter.com/VLWrj6vCPX

Delhi: Congress workers stopped at Delhi-Noida flyway.



Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra also present at the flyway with other leaders are en route to #Hathras in Uttar Pradesh to meet the family of the alleged gangrape victim. pic.twitter.com/LAlrz1LVMj