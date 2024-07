जौनपुर (आईएएनएस/पीटीआई)। Police Encounter In UP: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मंगलवार सुबह एसटीएफ और पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में एक खूंखार अपराधी को मार गिराया गया। बदलापुर में मुठभेड़ के दौरान सुमित सिंह उर्फ ​​'चवन्नी' को मार गिराया गया। जौनपुर के एसपी अजय पाल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कुछ व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी देने के बाद सुमित को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया था। ऐसे में बदलापुर में उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। हालांकि, सुमित और उसके साथियों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं।

Uttar Pradesh | Sumit Singh aka Monu Chavanni, a contract killer who used to work for Purvanchal and Bihar mafia don Shahabuddin and other gangs, was killed in an encounter with UP STF in Jaunpur, today morning. He had a long criminal history and more than 2 dozen cases… pic.twitter.com/4uR0jhepWi