नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कोविड-19 पाॅजिटिविटी रेट में कमी आई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी दर 14 प्रतिशत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी ने पिछले 24 घंटों में 10,400 नए कोविड ​​-19 मामलों की सूचना दी है। दिल्ली का कोविड पाॅजिटिविटी रेट पिछले तीन हफ्तों के दौरान 36 प्रतिशत पहुंच गया था। हालांकि इसमें पिछले सप्ताह से गिरावट देखी जाने लगी है। कोविड मामले कम होने से अस्पतालों में बेड भी खाली हुए हैं।

Delhi has reported 10,400 new COVID19 cases in the last 24 hours. The positivity rate has gone down to 14%: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/6WDl6u3nxX

Today, after assessment of the COVID19 situation, Delhi's oxygen need is 582 MT per day. As a responsible government, we will give the surplus oxygen to the States who need it: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/kgM2lhAef6