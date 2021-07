नई दिल्ली (पीटीआई)। देश में आज मंगलवार को आषाढ़ी एकादशी एकादशी मनाई जा रही है। आषाढ़ी एकादशी हिंदी महीने आषाढ़ के 11 वें चंद्र दिवस पर मनाई जाती है, और भक्त इस दिन भगवान विट्ठल की पूजा व उनकी प्रार्थना आदि करते हैं। ऐसे में इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के मौके पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर सभी को मेरी ओर से बधाई। इस विशेष दिन पर, हम भगवान विट्ठल से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भरपूर खुशियां और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। वारकरी आंदोलन हमारी बेहतरीन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है और सद्भाव और समानता पर जोर देता है।

On the auspicious occasion of Ashadhi Ekadashi, my greetings to everyone. On this special day, we pray to Lord Vitthal to bless us with abundance of happiness and good health. The Varkari movement represents the finest of our traditions and emphasises on harmony and equality.