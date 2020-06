नई दिल्ली (पीटीआई)। इसरो प्रमुख के सिवन ने गुरुवार को कहा कि, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा। अब निजी क्षेत्र को रॉकेट, उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों को करने की अनुमति दी जाएगी। सिवन ने कहा कि यह एक "बड़ा सुधार" है, निजी क्षेत्र भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अंतर-ग्रहीय मिशनों का हिस्सा हो सकते हैं। मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी।

इसरो के इंटरप्लेनेटरी मिशन का हिस्सा बनने का अवसर

के सिवन ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा, 'निजी क्षेत्र को व्यावसायिक आधार पर प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने, रॉकेटों, उपग्रहों के निर्माण जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों को करने में सक्षम बनाया जाएगा। प्राइवेट कंपनियां भी इसरो के इंटरप्लेनेटरी मिशन का हिस्सा हो सकते हैं।' हालांकि, उन्होंने कहा कि इसरो की गतिविधियां कम नहीं होने जा रही हैं और यह अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास, अंतर-ग्रहीय और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन सहित अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को जारी रखेगा।

In his address today, Dr. Sivan announced establishment of IN-SPACe under Department of Space as a separate vertical for permitting and regulating the activities of private industry in space sector.



