चंडीगढ़ (आईएएनएस / एएनआई)। पंजाब के लुधियाना जिला न्यायालय परिसर में गुरुवार को एक विस्फोट हो गया है। लुधियाना के पुलिस आयुक्त ने बताया कि लुधियाना कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई। उन्होंने कहा, "घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो लोग घायल हो गए। चंडीगढ़ से बम निरोधक दल और फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है।" उन्होंने कहा, "घबराने की जरूरत नहीं है। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।

पंजाब सीएम बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

विस्फोट की वजह से छत और दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लुधियाना जा रहा हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कुछ राष्ट्रविरोधी तत्व ऐसी हरकत कर रहे हैं। सरकार अलर्ट पर है। दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

I am going to Ludhiana. Some anti-national elements are doing such acts as Assembly elections are nearing. The government is on alert. Those found guilty will not be spared: Punjab CM Charanjit Singh Channi on explosion at Ludhiana District Court Complex pic.twitter.com/T6trPdLr6b