कानपुर (इंटरनेट डेस्क) । बुधवार को मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि खुद उनके परिवार ने की है। वह कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। उनके निधन की खबर ने उनके चाहने वालों और उनके फैंस को झकझोरकर रख दिया है। बॉलीवुड के सेलेब्स ने कुछ ऐसे दी राजू को श्रद्धांजलि।

एक्टर, सांसद रवि किशन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब आप जैसा कोई दूसरा नहीं होगा एक बेहतरीन कॉमेडी कलाकार, नेता प्रिय राजू श्रीवास्तव जी हम सबको हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। आप बहुत याद आएंगे, विनम्र श्रद्धांजलि। वही दूसरी ओर राजू की फोटो पर लिखा कि हंसाने वाला, रुला गया।

कॉमेडियन भारती ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में राजू श्रीवास्तव की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यह विश्वास न करने वाली खबर है। इससे मेरे दिल को आघात पहुँचा है। राजू जी और उनके परिवार को मेरी दिल से प्रार्थना।

एक्टर अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपने अपने जीवनकाल में हमें स्क्रीन पर और बाहर, हंसी का गिफ्ट दिया है। आपके असामयिक निधन ने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। रेस्ट इन पीस राजू। शांति। ईश्वर इस शोक से लड़ने के लिए आपके परिवार को शक्ति दे।

साॅन्ग रायटर प्रसून जोशी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि राजू श्रीवास्तव के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। एक प्यारा दोस्त, एक बेहतरीन दिमाग वाला जीनीअस। यह क्रिएटिव दुनिया के लिए, कभी न भरने वाली क्षति है। हार्टब्रेकिंग। #राजू श्रीवास्तव #rajusrivastava @iRajuSrivastava

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर पर अपना एक शोकाकुल वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा कोई सगा या पराया नहीं, जिसे राजू श्रीवास्तव ने हँसाया नहीं। बहुत जल्दी चले गए राजू भाई। आप स्टैंड अप कॉमेडी के एक ट्रू लेजेंड थे। ॐ शान्ति #RajuShrivastava