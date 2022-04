मुंबई (आईएएनएस)। अभिनेता अजय देवगन और दक्षिण सिनेमा के किच्चा सुदीप के बीच विवाद चल रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सुदीप ने कहा कि किसी ने कहा कि एक भारतीय फिल्म ('केजीएफ: 2') कन्नड़ में बनाई गई थी। लेकिनमैं एक छोटा सा सुधार करना चाहता हूं। हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बॉलीवुड आज अखिल भारतीय फिल्में कर रहे हैं। वे तेलुगु और तमिल में डबिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहा है। उन्‍होनें आगे कहा कि आज हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हर जगह जा रही हैं।

And sir @ajaydevgn ,,

I did understand the txt you sent in hindi. Tats only coz we all have respected,loved and learnt hindi.

No offense sir,,,but was wondering what'd the situation be if my response was typed in kannada.!!

Don't we too belong to India sir.

