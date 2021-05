मुंबई (मिडडे)। 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' के पायरेटेड वर्जन बेचने वालों से निपटने के बाद, सलमान खान अब उनकी फिल्म पर पॉटशॉट लेने वालों पर एक्शन ले रहे हैं। सुपरस्टार ने अभिनेता-निर्माता कमाल आर खान के खिलाफ यू-ट्यूब पर खराब रिव्यू के लिए मानहानि का नोटिस दिया है। इस रिव्यू में कमाल ने सल्लू और सह-अभिनेताओं का मजाक उड़ाया और कहा कि "फिल्म देखना उतना ही खतरनाक है जितना कि मौजूदा समय में बिना मास्क के घूमना।'

केआरके की तरफ से आया ये बयान

केआरके ने सोशल मीडिया पर लीगल नोटिस की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, 'मैं फिल्म रिव्यू सिर्फ मनोरंजन के लिए करता हूं। अगर मुझे पता होता कि सलमान पर असर पड़ेगा तो मैं ऐसा नहीं करता। केआरके ने मामले को वापस लेने का अनुरोध किया और कहा कि "सलमान को बेहतर फिल्में बनानी चाहिए।"

I said so many times that I never review film of any producer, actor if he asks me to not review. Salman khan filed defamation case on me for review of #Radhe means he is getting too much affected by my review. Hence I won&यt review his films anymore. My last video releasing today