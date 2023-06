इंदौर (एएनआई) । उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर ट्रोल होने के बाद एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और लोगों को जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने अपनी आने वाली फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "मैं अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हूं। मैं लोगों के लिए, आपके लिए काम करती हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मुझे बुरा लगेगा लेकिन मेरी निजी मान्यताएं मेरी अपनी हैं। मैं अजमेर शरीफ उसी श्रद्धा से जाऊंगी जिस भक्ति से मैं बंगला साहिब या महाकाल जाऊंगी। मैं दर्शन करना जारी रखूंगी। लोग जो चाहें कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी जगह की एनर्जी पसंद आनी चाहिए...मैं एनर्जी में बिलीव करती हूं।"

