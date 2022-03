मुंबई (पीटीआई)। देश में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्‍वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्‍म 1907 में फैसलाबाद जिले के बंगा गांव में हुआ था। फैसलाबाद आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है।भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्‍हें फांसी दे दी थी। बॉलीवुड से अजय देवगन और बॉबी देओल ने भी भगत सिंह, सुखदेव, और राजगुरु की पुण्यतिथि पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी।

भगत सिंह की भूमिका निभाई थी

बॉलीवुड में भी शहीदों पर फिल्म बनाई गई हैं। अजय देवगन ने फिल्‍म "द लीजेंड ऑफ भगत सिंह" और देओल ने फिल्‍म "23 मार्च 1931: शहीद" में भगत सिंह की भूमिका निभाई थी। जो साल 2002 में एक ही दिन रिलीज़ हुई थी। उसी साल मई में सोनू सूद की एक और फिल्म "शहीद-ए-आज़म", भी रिलीज़ हुई थी। देवगन ने ट्वीट करते हुए कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की विचारधाराओं को हमेशा याद किया जाएगा। "शहीद भगत सिंह की विचारधाराएं हमेशा जिन्दा रहेंगी। दुश्मन आदमी को मार सकता है, उसके आदर्शों को नहीं ”।

बॉबी देओल ने गुड्डू धनोआ द्वारा निर्देशित अपनी फिल्म “23 मार्च 1931: शहीद” का एक छोटा वीडियो क्लिप साझा किया। बॉबी ने कहा कि “हमारे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों #भगतसिंह #सुखदेव और #राजगुरु को उनके शहादत दिवस पर नमन। #shaheeddiwas #reelsindia #reels,”। इसके साथ ही बॉबी के भाई सनी देओल, जिन्होंने "23 मार्च 1931: शहीद" में चंद्र शेखर आज़ाद की भूमिका निभाई है। उन्‍होनें भी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। सनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि "शहीद दिवस पर हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों #भगतसिंह #सुखदेव #राजगुरु को नमन । ”

Remembering the legend Shaheed Bhagat Singh on his death anniversary today.



Was an honor for me to portray him on the big screen, which marked my debut with Shaheed-E-Azam. The firsts are always the most special ones and they leave a forever mark in your life.

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/mQI85FHkAa