कानपुर। शौर्य चक्र से सम्मानित कर्नल नवजोत सिंह बल का गुरुवार को बेंगलुरु के एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। 39 वर्षीय कर्नल दो साल से कैंसर से जूझ रहे थे। कर्नल बल दुर्लभ कैंसर से पीडि़त थे और उनका कीमोथेरेपी इलाज चल रहा था। उनके दाहिने हाथ की गांठ को पहली बार 2018 में देखा गया था जब उनकी स्थिति का पता चला था। यह गांठ धीरे-धीरे कैंसर में बदल गई। कीमो होने के बावजूद, कर्नल बल ने सेना में सर्विस जारी रखी। कर्नल का दाहिना हाथ जनवरी 2019 में अलग कर दिया गया था। बावजूद इसके शरीर में कैंसर फैल रहा था, यह जल्द ही उनके फेफड़े, और हृदय तक पहुंच गया।

Today we lost fellow brother Col Navjot Singh Bal,SC to cancer.We were roommates in Kashmir. Navjot was honoured by President of India with Shaurya Chakra for his exceptional bravery in anti-terror Op.

He commanded 2 PARA SF.We will miss you brother.

Love.🌺 & Cheers Fighter🥂 pic.twitter.com/pG1roOBDJH