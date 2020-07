मुंबई (एएनआई)। अक्षय कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि आगामी एक्शन-थ्रिलर 'बेल बॉटम' की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी। 52 वर्षीय स्टार ने ट्विटर पर यह खबर शेयर करते हुए लिखा, "हम जो कर रहे हैं उसे करने के लिए तत्पर हैं! समय पर हम काम पर वापस लौटेंगे! # बेल बॉटम अगले महीने फर्श पर जाने के लिए तैयार है।" ट्वीट के साथ, उन्होंने खुद को वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, जैकी भगनानी, लारा दत्ता के साथ निर्देशक रंजीत तिवारी के साथ एक पोस्टर भी साझा किया।

देश के बाहर शूटिंग होने वाली पहली फिल्म

फिल्म समीक्षक और फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम में शुरू होगी। कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद 'बेलबॉटम' देश से बाहर शूटिंग शुरू करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म होगी। अक्षय के अलावा अन्य स्टार भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। वाणी कपूर, जो फिल्म में 'नमस्ते लंदन' स्टार के साथ अभिनय कर रही हैं, उन्होंने टि्वटर पर लिखा, "अगस्त में #Bellbottom शूट शुरू करने के लिए बेहतर समय के लिए कमर कस लें।"

Looking forward to doing what we do best! Time we get back to work! #Bellbottom to go on floors next month @vashubhagnani @vaaniofficial @humasqureshi @LaraDutta @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani @monishaadvani @madhubhojwani @nikkhiladvani @EmmayEntertain @poojafilms pic.twitter.com/QmqTLFtnG3