कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Munawar Faruqui: बिग बॉस 17 का खिताब जीतने के बाद से ही कॅामेडियन मुनव्वर फारुकी की फैन फॉलोइंग कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अब तो मुनव्वर के फैंस बस उनकी एक झलक पाने के लिए भी बेताब रहते हैं। कॉमेडियन आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। इन दिनों मुनव्वर एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं पर इसका कारण उनके फैंस के लिए काफी दिल दुखाने वाला है। दरअसल, हुआ कुछ यूं कि मुनव्वर फारुकी बुधवार रात मुंबई के स्तिथ मोहम्मद अली रोड पर इफ्तार पार्टी के लिए पहुंचे। सब कुछ ठीक था पर अचानक से वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा माहौल खराब कर दिया।

A resturant owner and his employs tried attacking #MunawarFaruqui

After he visited the shop of his competitor, Popularity of munawar made other party jealous thinking his business would end as Munawar visited his competitors shoppic.twitter.com/4FWVkPfycd