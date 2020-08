मुंबई (मिडडे)। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता का कहना है कि उनके दिवंगत भाई की प्रेमिका रिया ने राष्ट्रीय मीडिया पर सुशांत की छवि को खराब कर दिया है। बता दें रिया ने गुरुवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और उनका परिवार के साथ लड़ाई-झगड़ा रहता था। रिया के इन दावों का श्वेता सिंह कीर्ति ने करारा जवाब दिया है। श्वेता सिंह ने ट्वीट्स की एक सीरीज में रिया की आलोचना की।

The worst part was I didn&यt even get to meet him coz by the time I reached, Bhai had already left Chandigarh because of the constant pestering calls of Rhea and some work commitments. Family was always there standing rock solid for him!! #JusticeForSushantSinghRajput #Godiswithus

सुशांत की इमेज खराब करने की कोशिश

आप एक नेशनल मीडिया के सामने आकर मेरे दिवंगत भाई की इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, जो भी तुमने किया है क्या भगवान उसे नहीं देख रहा। मुझे भगवान पर विश्वास है और अब मैं वास्तव में देखना चाहती हूं कि वह आपके लिए क्या करेगा।' बता दें सुशांत ने यह ट्वीट अपने अनवैरिफाइड एकाउंट से किया। एक अलग ट्वीट में, श्वेता ने मांग की कि रिया को उनकी सहमति के बिना सुशांत को ड्रग देने और उसके दिमाग में हेरफेर करने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। श्वेता आगे लिखती हैं, "काश, भाई उस लड़की से कभी नहीं मिले होते!! किसी की मर्जी के बिना उसे पीना और फिर उसे समझा देना कि तुम ठीक नहीं हो, उसे मनोचिकित्सकों के पास ले जाना ... यह किस स्तर का हेरफेर है !! तुम इससे कभी पीछा नहीं छुड़वा पाओगी !!"

As Rhea mentioned in her interview,We didn&यt love our brother!! Yeah right, that&यs why I flew all the way from USA to India in Jan as soon as I got to know Bhai is visiting Chandigarh and is not keeping well. I had to stall my business and leave my kids behind! #Godiswithus pic.twitter.com/LACoJ0iK25