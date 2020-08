मुंबई (एएनआई)। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी सुशांत सिंह राजपूत की मौत या आत्महत्या के पीछे की वजह जानना चाहती है क्योंकि वह भी "हमारे बेटे" की तरह हैं और उनका कहना है इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच में कोई "राजनीतिक" हस्तक्षेप नहीं किया गया है। राउत ने एएनआई को बताया, 'सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए हमारी पूरी सहानुभूति है। कल मैंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए लेकिन यह दिखाया गया कि मैंने उन्हें धमकी दी है। क्या यह धमकी थी? मुंबई पुलिस पर भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि वे अच्छा नहीं कर रहे हैं।" इसके बाद सीबीआई के पास जाएं। वे संयुक्त राष्ट्र और सीआईए से भी संपर्क कर सकते हैं।'

#SushantSinghRajput was our son. He lived in Mumbai, he was an actor. Bollywood is Mumbai's family. What enmity will we have? Even we want his family to get justice. We want the secret behind his death to come out: Sanjay Raut, Shiv Sena. https://t.co/z7FU5X77gJ