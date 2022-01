नई दिल्ली (एएनआई)। National Youth Day 2022 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश के लिए स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र से मिलकर काम करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं महान स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जीवन राष्ट्रीय उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने कई युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। आइए हम देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते रहें।

I pay tributes to the great Swami Vivekananda on his Jayanti. His was a life devoted to national regeneration. He has motivated many youngsters to work towards nation building. Let us keep working together to fulfil the dreams he had for our nation.