कानपुर (इटरनेट डेस्क)। Tejashwi Yadav NEET Controversy: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) 2024 एग्जाम में कथित अनियमितताओं को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम पर का भी नाम इस मामले में उछल रहा है। हालांकि अब इस मामले पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि यदि सरकार को कोई शक है तो मेरे पर्सनल सेक्रेटरी को बुला करके पूछताछ कर ले। इसके साथ ही जो लोग दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई करें।

#WATCH | On NEET issue, RJD leader Tejashwi Yadav says, "The INDIA alliance is united on this issue. We want the NEET exam to be immediately cancelled...The (BJP) have all the investigation agencies, they can call the PS or PA anyone for probe...They want to divert the issue from… pic.twitter.com/AAN1dLoOD7