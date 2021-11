मुजफ्फरनगर (पीटीआई)। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के प्रश्नपत्र लीक मामले में जांच कर रही यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। शामली में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपीटीईटी परीक्षा, रविवार को होने वाली थी, प्रश्न पत्र के लीक होने के बाद उसे तुरंत रद कर दिया गया था। अतिरिक्त महानिदेशक कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही इसके लीक होने घोषणा की थी। इस दाैरान उन्होंने यह भी कहा है कि इस परीक्षा को 1 महीने में कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा के अनुसार, धर्मेंद्र, मनीष और रवि को गिरफ्तार किया गया और वहीं एक अन्य व्यक्ति है।

23 people have been arrested from across the State. Few photocopies of the question papers were found from those arrested. The exam will be again conducted in a month's time. STF to probe the case & take action against those found guilty: ADG, Law & Order on UPTET 2021 paper leak pic.twitter.com/rfXhTv94VP