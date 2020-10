View this post on Instagram

220KG Deadlift 🤯🙉🔥 You are literally phenomenal 🔥 @tigerjackieshroff 🔥 . Love you Tiger ✨ @tigerjackieshroff . . [Please give credits if reposting ❤🤗] . . . Ignore these Tags ~ #tigerjackieshroff #Tigerians #tigerjackieshroff_universe #tigerianvedu #Tigershroff #Bollywood #BollywoodActor #BollywoodFashion #InstaCeleb #BollywoodCelebrities #InstaFashion #tarasutaria #Fashionhub #PhotoOfTheDay #ananyapanday #heropanti #War #Mumbai #StudentoftheYear2 #dishapatani #Tarasutaria #ShraddhaKapoor #Tigerians #HrithikVsTiger #Baaghi2 #TigerShroff #Tigerians #kareenakapoor #shilpashetty #hrithikroshan #YouAreUnbelievable