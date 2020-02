कानपुर। एक से बढ़कर एक फनी और अजीबोगरीब वीडियोज के लिए फेमस वर्ल्‍ड पॉपुलर प्‍लेटफॉर्म TikTok पर इन दिनों Skull Breaker Challenge नाम का एक गेम बुरी तरह से वायरल हो रहा है। यह चैलेंज गेम देखने वालों को भले ही बड़ी फनी और अमेजिंग नजर आता है। पर सच्‍चाई यह है कि इस चैलेंज गेम को पूरा करने के फेर में दुनिया भर में तमाम बच्‍चे और युवा अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं।

The #skullbreakerchallenge which is currently trending on #tiktok is fatal. Please pay attention to our kids. pic.twitter.com/SQi9RPpk6j

क्‍या है स्‍कल ब्रेकर चैलेंज

बता दें कि इस गेम में तीन लोग अगल-बगल साथ खड़े होते हैं। सबसे पहले किनारे वाले दोनों लोग अपने पैरों पर एक बार उछलते हैं। इसके बाद बीच वाले व्‍यक्ति को हवा में उछलना होता है। जैसे ही बीच में खड़ा व्‍यक्ति उछलता है, वैसे ही साइड में खड़े दोनों लोग उसकी टांगों में पैर मारकर उसका संतुलन बिगाड़ देते हैं। नतीजा बीच वाला व्‍यक्ति बिना किसी सपोर्ट के अपनी पीठ के बल धड़ाम से जमीन पर गिरता है। ऐसे में उसका सिर भी जोर से जमीन पर टकराता है। इस वीडियो में देखें स्‍कल ब्रेकर चैलेंज का खतरनाक अंजाम।

Pls do not do this blunder by accepting this challenge, this #skullbreakerchallenge is a new headache now. Pls educate all and spread awareness. This is quite danger0us. pic.twitter.com/cF8YDDyda5