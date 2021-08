कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Tokyo Olympics 2020 टोक्यो ओलिंपिक में भारत की हॉकी टीम आज सेमीफाइनल मैच में बेल्जियम की टीम से मुकाबला करने उतरी थी। इस दाैरान भारतीय टीम को 5-2 से हार मिली। वहीं वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम ने टोक्यो खेलों में पुरुष हॉकी फाइनल में जगह बनाई। हालांकि भारतीय टीम को शिकस्त मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम की हाैसलाफजाई करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हार-जीत तो जीवन का हिस्सा है। टोक्यो 2020 में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत देश को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है।

Prime Minister Narendra Modi spoke to the captain of the Indian hockey team, Manpreet Singh after the semi-final match. He appreciated their good performance throughout the tournament and wished them luck for the next game.



(File photos)#OlympicGames pic.twitter.com/IZdHGshBWP August 3, 2021

सेमीफाइनल मैच के बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे टूर्नामेंट में उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दीं। भारतीय टीम पर कांस्य पदक के लिए दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से भिड़ेगी।

I&यm watching the India vs Belgium Hockey Men&यs Semi Final at #Tokyo2020. Proud of our team and their skills. Wishing them the very best! — Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2021

वहीं इससे पहले मैच के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वे भी यह मैच देख रहे हैं। इस दाैरान प्रधानमंत्री मोदी ने टीम को शुभकामनाएं भी दी थीं। पीएम ने ट्वीट कर लिखा मैं भारत और बेल्जियम का हॉकी पुरुष सेमीफाइनल देख रहा हूं। हमें हमारी टीम और उनके कौशल पर गर्व है। उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।