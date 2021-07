कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिल गया है। शनिवार को भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। पदकम जीतने पर चानू को बधाई देने वालों का तांता लग गया। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक और कई क्रिकेटर्स चानू को बधाई देने टि्वटर पर आए।

पीएम नरेंद्र मोदी ने चानू को टि्वटर पर बधाई दी। पीएम ने लिखा, इससे सुखद शुरुआत के लिए नहीं कहा जा सकता था। भारत उत्साहित है।

@mirabai_chanu का शानदार प्रदर्शन। वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। #Cheer4India #Tokyo2020

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने टि्वटर पर लिखा, 'भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पदक तालिका की शुरुआत करने के लिए मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई।

𝗠𝗜𝗥𝗔𝗕𝗔𝗜 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗨!🥈👏🏻 🏋🏻♀️



Absolutely amazing display of weightlifting.



The way you have transformed yourself after your injury and clinched a historic silver for #TeamIndia is absolutely stupendous.



You have made 🇮🇳 very proud. #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/pacYIgQ7LK — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 24, 2021

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने मीराबाई को बधाई देते हुए लिखा, 'भारोत्तोलन का बिल्कुल अद्भुत प्रदर्शन। जिस तरह से आपने अपनी चोट के बाद खुद को बदला है और #TeamIndia के लिए ऐतिहासिक रजत पदक जीता है, वह बिल्कुल शानदार है। आपने बहुतों को गौरवान्वित किया है।'

Ghazab.

Bhartiya Naari Sab par Bhaari.#MirabaiChanu , remember the name.

Thank you for making us all proud @mirabai_chanu , and winning us a Silver at the Olympics. Many more to come. #Tokyo2020 pic.twitter.com/2KQwMvNuRz — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 24, 2021

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी चानू को विशेज भेजी हैं। वीरू ने अपने अंदाज में ट्वीट किया और लिखा, 'गजब। भारतीय नारी सब पर भारी। #मीराबाई चानू, नाम याद रखना। हम सभी को गौरवान्वित करने के लिए धन्यवाद। @mirabai_chanu हमें ओलंपिक में रजत पदक दिलाना। अभी और आने बाकी हैं।'

Congratulations #MirabaiChanu on making us proud and bringing us glory.

Our first medal at the #TokyoOlympics2020 , a 🥈 in the Women's 49kg weightlifting . Super Proud pic.twitter.com/8Un7GvxZjU — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 24, 2021

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने भी ट्वीट किया। लक्ष्मण लिखते हैं, 'बधाई #MirabaiChanu हमें गौरवान्वित करने के लिए।

#TokyoOlympics2020 में हमारा पहला पदक, महिलाओं की 49 किग्रा भारोत्तोलन में एक सिल्वर। सुपर प्राउड।'