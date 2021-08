नई दिल्ली (एएनआई)। मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर खेल जगत को खुश कर दिया। भारतीय लड़कों ने जर्मनी को 5-4 से हराकर खेलों में हॉकी में 41 साल में पहला पदक हासिल किया। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा: "भारत के लिए कांस्य पदक जीतने पर हॉकी दल के प्रत्येक सदस्य को बधाई! एक शानदार कड़ी लड़ाई। श्रीजेश द्वारा खेल के अंतिम क्षणों में पेनल्टी कॉर्नर बचाना अद्भुत था। पूरे भारत को बहुत गर्व है! # हॉकी # टोक्यो 2020 # ओलंपिक।"

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ट्वीट किया: "द स्काई इज ब्लू वास्तव में.. टीम इंडिया को कांस्य पदक जीतने के लिए हार्दिक बधाई.. पूरे देश को आप पर गर्व है। # Cheer4India।"

2008 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने लिखा: "पूरे देश के लिए एक भावनात्मक क्षण, गर्व का क्षण। लंबा इंतजार समाप्त हो गया है! भारतीय पुरुष हॉकी टीम को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई। @TheHockeyIndia।"

An emotional moment for the entire nation, a moment of pride. The long wait has ended! Congratulations to the Indian Men's Hockey team for their splendid achievement. @TheHockeyIndia — Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) August 5, 2021

ट्विटर पर लेते हुए, वीरेंद्र सहवाग ने लिखा: "चक दे ​​फट्टे! @TheHockeyIndia के लिए एक ऐतिहासिक दिन 3-1 से पीछे होने के बाद, भारत ने कांस्य पदक मैच जीतने के लिए जबरदस्त वापसी की। 40 साल बाद # हॉकी में पहला ओलंपिक पदक है। मजा आ गया #IndvsGer।"

Chak De Fattey ! Burraaah

A landmark day for @TheHockeyIndia

After being down 3-1, INDIA fights back to win the bronze medal match 5-3, a first Olympic medal in #Hockey after 40 years. Mazaa aa gaya #IndvsGer pic.twitter.com/0T3ssVPnRG — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 5, 2021

ट्रैक लीजेंड पीटी उषा ने लिखा: "मेरे बेटों को कांस्य पदक जीतने के लिए उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए बधाई। पूरे देश को उस शो पर गर्व है जो उन्होंने #ओलंपिक के दौरान किया है। यह भारतीय हॉकी के लिए एक और स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है। ! @TheHockeyIndia #Tokyo2020।"

Congratulations to my sons for their exceptional performance to win the bronze medal. The entire country is proud of the show they have put on during the #Olympics. May this be the start of another golden era for Indian hockey! 🇮🇳🏑@TheHockeyIndia #Tokyo2020 — P.T. USHA (@PTUshaOfficial) August 5, 2021

पूर्व निशानेबाजी चैंपियन कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने लिखा: " हार्दिक बधाई #TeamIndia पुरुषों की हॉकी टीम ने #ओलंपिक # Cheer4India में पदक के लिए 41 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया है।"

Heartiest congratulations #TeamIndia



The Men&यs Hockey Team has ended the 41-year wait for a medal at the #Olympics #Cheer4India pic.twitter.com/5NFsii3PlH — Col Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) August 5, 2021

भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने लिखा: "भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हार्दिक बधाई! हमें आपके प्रयासों पर बहुत गर्व है और यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी! #हॉकी #ओलंपिक #Tokyo2020।"