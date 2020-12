नई दिल्ली (एएनआई)। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दो सप्ताह पहले कोवैक्सीन परीक्षण में वालंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था। इस बीच उनको लेकर एक बड़ी खबर आई है। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वह कोरोना वायरस पाॅजिटिव हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया हूं। मैं सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती हूं। ऐसे में हाल में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे कोरोना की जांच कराएंं।

I have been tested Corona positive. I am admitted in Civil Hospital Ambala Cantt. All those who have come in close contact to me are advised to get themselves tested for corona.