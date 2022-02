गोरखपुर (एएनआई)। UP Assembly Elections 2022 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को भी गोरखपुर में हैं। सीएम योगी गोरखपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामनगर कॉलोनी में घर-घर जाकर प्रचार किया। इस दाैरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां मोहद्दीपुर में गोपाल मंदिर में पूजा-अर्चना की और गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा का भी दौरा किया।

हर क्षेत्र में यूपी की पूरी धारणा बदल दी

इस दाैरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 से पहले शहर से बाहर जाने वाले गोरखपुर के किसी भी निवासी को नीची नजर से देखा जाता था। गोरखपुर/यूपी की जो पहचान बनी थी उससे हमारे युवा हतोत्साहित होते थे लेकिन बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल ने न केवल सुरक्षा बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की पूरी धारणा बदल दी।

Any Gorakhpur resident who went out of town before 2017 was looked down upon. Our youth was discouraged by the identity of Gorakhpur/UP that was created. But BJP govt's 5yr tenure changed the whole perception of UP, not only with security but in every field: UP CM Yogi Adityanath