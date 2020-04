लखनऊ / नई दिल्ली (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट का सोमवार सुबह निधन हो गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने एक बयान में कहा, माननीय सीएम के पिता सुबह 10.44 बजे इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। सूत्रों ने बताया कि सीएम के पिता आनंद बिष्ट दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में इलाज चल रहा था। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था और उनकी हालत गंभीर थी। न्यूज एजेंसी एएनआई यूपी के एक ट्वीट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेंगे। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन का पालन बहुत जरूरी है।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says he will not take part in the last rites of his father tomorrow, to ensure enforcement of lockdown and to defeat coronavirus pandemic in the state. pic.twitter.com/PPjy9xxLgB